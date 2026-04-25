El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilagarcía de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de abril de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.
A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo a un 60% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 8 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.
No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Vilagarcía pueden disfrutar de un día sin lluvias. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que refuerza la idea de un día soleado y despejado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre sin inconvenientes.
El orto se producirá a las 07:38, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 21:28, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este clima favorable es ideal para paseos por la playa, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un día en familia.
En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
- Herido muy grave un motorista en Vilanova
- Cinco psicólogos empiezan a pasar consulta en centros de salud y serán 29 en 2030 para cubrir toda el área de Vigo
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Ya en vigor: los propietarios gallegos no pueden exigir dos meses de fianza por el alquiler de una vivienda
- Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
- El armador vigués del «Simione», interceptado con casi 3.000 kilos de cocaína: «No hay nada que me enlace con la droga»