El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo a un 60% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 8 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Vilagarcía pueden disfrutar de un día sin lluvias. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que refuerza la idea de un día soleado y despejado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre sin inconvenientes.

El orto se producirá a las 07:38, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 21:28, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este clima favorable es ideal para paseos por la playa, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un día en familia.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.