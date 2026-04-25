El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h. A medida que el viento se intensifique, se prevé que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 39% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los habitantes de Vilaboa realicen actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían atenuar un poco la luz solar. A pesar de esto, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 5% en la franja horaria de 14:00 a 20:00 horas, aunque no se anticipan tormentas.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y una brisa suave. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. La combinación de sol y temperaturas moderadas promete un día placentero para todos los residentes y visitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.