El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y 9°C en las primeras horas, alcanzando un máximo de 23°C durante la tarde. Esta variación térmica sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 97% al amanecer, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 46% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, se espera una ligera posibilidad de tormenta en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque la probabilidad es baja, con un 15%. Esto sugiere que, aunque el riesgo es mínimo, es prudente estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15°C hacia las 22:00. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:26. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá apreciar el paisaje natural que rodea Vila de Cruces.

En resumen, el tiempo de hoy en Vila de Cruces se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.