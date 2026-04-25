El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se presenta en Vigo con condiciones meteorológicas mayormente favorables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, manteniendo un ambiente despejado hasta el mediodía, cuando la temperatura alcanzará los 19 grados.

Durante la tarde, la temperatura seguirá en ascenso, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa, que ha sido alta en las primeras horas, comenzará a disminuir, situándose en torno al 55% a media tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la bruma y la niebla que se han registrado en las primeras horas de la mañana podrían regresar en la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. La dirección del viento cambiará a oeste y noroeste hacia la tarde, lo que podría influir en la temperatura y la sensación térmica.

A lo largo de la tarde, el cielo se irá cubriendo de nubes altas, aunque no se esperan lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que los habitantes de Vigo pueden disfrutar de un día seco y soleado. La visibilidad será buena, aunque podría verse ligeramente afectada por la bruma en algunos momentos.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 17 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:27. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Vigo se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso y despejado.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 23 grados, especialmente durante las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.