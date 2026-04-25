El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados a las 02:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados a las 03:00 y 04:00 horas, antes de comenzar a recuperarse.

A partir de las 05:00 horas, la temperatura se estabilizará en torno a los 10 grados, manteniéndose en este rango hasta las 07:00 horas. Con la salida del sol a las 07:37, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 09:00 horas y subiendo hasta los 13 grados a las 10:00 horas. La máxima del día se espera alrededor de las 15:00 horas, cuando el termómetro podría llegar a los 24 grados, ofreciendo un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 86% a las 00:00 horas y alcanzando un 100% entre las 05:00 y las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 73% a las 11:00 horas y bajando a un 61% a las 12:00 horas, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h durante la mañana, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 36 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Valga podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar del buen tiempo en parques y espacios abiertos.

Con el ocaso programado para las 21:28 horas, la tarde se presentará como un momento perfecto para disfrutar de la puesta de sol, en un ambiente despejado y cálido. En resumen, el tiempo de hoy en Valga promete ser favorable, con temperaturas agradables y cielos despejados, ideales para disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.