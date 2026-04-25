El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tui según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de abril de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo a un 46% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, ideal para quienes prefieren salir temprano. A medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más confortable.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. Sin embargo, la dirección del viento sugiere que no habrá condiciones adversas significativas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones meteorológicas desfavorables.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 18 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:26. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y la belleza natural de Tui.
En resumen, el tiempo de hoy en Tui se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.
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