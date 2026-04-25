El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El 25 de abril de 2026, Tomiño disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos claros que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la madrugada, antes de comenzar a ascender de nuevo.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 23 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento hará que el ambiente sea agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 91% y disminuyendo a medida que el sol calienta el ambiente, alcanzando un 61% al final del día. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero se tornará más confortable conforme avance la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes de Tomiño podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los parques locales.

En resumen, el 25 de abril será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza en Tomiño, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que, aunque fresco, no será un impedimento para disfrutar de las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.