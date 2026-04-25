El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que irá disminuyendo gradualmente, comenzando en un 95% por la mañana y bajando hasta un 42% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 5% en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que refuerza la idea de un día mayormente soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:27. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Soutomaior, con un tiempo cálido y soleado, acompañado de un viento moderado que aportará frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.