El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se podrán observar algunas nubes altas a lo largo de la jornada. La temperatura oscilará entre los 8 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 12 grados, descendiendo a 9 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 23 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo a un 40% durante las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que la temperatura suba, la sensación térmica será más agradable. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad que variará entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento fresco puede ser un alivio ante el aumento de la temperatura, pero se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque la posibilidad sigue siendo baja. Esto sugiere que, si bien el día será mayormente soleado, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

La salida del sol se producirá a las 07:35 y se pondrá a las 21:26, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento fresco que puede hacer que la temperatura se sienta más agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.