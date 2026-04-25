El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia las 04:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 22 grados a media tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 88% y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 55% por la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con el sol brillante, hará que la sensación térmica sea más agradable, ideal para paseos por la playa o actividades recreativas en el exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 36 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la costa, como la navegación o deportes acuáticos. Sin embargo, la dirección del viento será favorable para los amantes de los deportes de vela.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es especialmente positivo para los turistas y residentes que buscan disfrutar de la belleza natural de Sanxenxo y sus alrededores.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 20:00 horas y bajando a 17 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:28. En resumen, el tiempo de hoy en Sanxenxo es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.