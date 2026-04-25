El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 14 grados a media mañana, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 17 km/h. La combinación de sol y viento suave hará que la sensación térmica sea muy agradable, ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

A lo largo del día, la humedad relativa experimentará una disminución gradual. Comenzará en un 96% en la mañana y bajará hasta un 39% en las horas más cálidas de la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá alrededor de las 21:26 horas. La visibilidad será excelente, y la brisa nocturna proporcionará un alivio refrescante tras un día cálido.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.