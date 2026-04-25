El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la tarde. Durante las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, aunque se prevé la presencia de bruma y niebla en los periodos más tempranos, especialmente entre las 2:00 y las 7:00, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance el día, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 25 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, pero se espera un aumento gradual a medida que el sol se eleva en el cielo, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que será un día agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 42% por la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas donde el viento pueda ser más intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo y soleado.

En resumen, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se prevé para hoy.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.