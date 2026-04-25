El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. La dirección del viento cambiará a noreste en las horas centrales del día, alcanzando rachas de hasta 32 km/h, especialmente en la tarde, lo que podría generar un ambiente un poco más fresco.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo a un 42% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea óptima durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Ribadumia.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:28 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. En resumen, el tiempo de hoy en Ribadumia se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.