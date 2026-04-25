El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que bajará al 42% hacia la tarde. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. En las horas más cálidas, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar hasta los 34 km/h. Esto proporcionará un alivio refrescante en las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 17 grados a última hora del día. La humedad aumentará nuevamente, llegando al 75% en la noche, lo que podría generar una sensación más fresca.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados y temperaturas agradables. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas. La jornada culminará con un cielo parcialmente nublado, pero sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:27.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 11 grados a media mañana.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.