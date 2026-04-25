El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, pero disminuirá gradualmente a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 44% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y cómodo a medida que se acerque la tarde.

El viento será un factor notable hoy, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 17:00 y las 19:00. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, comenzando suave por la mañana y aumentando a medida que se acerque la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que, aunque el día será mayormente soleado, estén atentos a la posibilidad de nubes altas que podrían aparecer hacia el final de la tarde.

La temperatura comenzará a descender ligeramente al caer la tarde, con valores que rondarán los 22 grados hacia las 20:00. El ocaso se producirá a las 21:27, momento en el cual las temperaturas seguirán bajando, pero el cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día primaveral, ideal para paseos y actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se aconseja a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa ciudad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.