El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Pontecesures se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la madrugada y la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto permitirá que el tiempo se sienta más cómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte a una velocidad de entre 5 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 36 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que las temperaturas más altas sean más llevaderas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Pontecesures podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes tienen planes de salir o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado, es un día perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.