El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la madrugada, la temperatura se mantendrá baja, rondando los 12 grados , y se espera que descienda a 9 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor notable.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 11 grados a las 9:00 horas. La bruma que ha estado presente durante la noche se disipará, dando paso a un día más soleado. A partir de las 10:00 horas, la temperatura se elevará a 14 grados, y para el mediodía, se espera que alcance los 17 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El viento será moderado, soplando principalmente del noreste con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 12 km/h hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. A partir de las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a 26 grados, lo que hará que la tarde sea cálida y propicia para disfrutar del sol.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de que se presenten algunas lluvias muy ligeras en la tarde, aunque esto es poco probable. La probabilidad de tormentas también es baja, con un 5% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:26 horas. La noche será fresca, con temperaturas que caerán a 11 grados hacia la medianoche.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin previsión de lluvias significativas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.