El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, pero disminuirá gradualmente a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 65% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con una sensación de frescura, el calor se hará más presente a medida que avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta estas condiciones, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas y se mantiene baja durante el resto del día, lo que es una buena noticia para aquellos que deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 16 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:27. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para disfrutar de la naturaleza o de una cena al aire libre.

En resumen, Ponte Caldelas vivirá un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.