El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 96% a las 00:00 y manteniéndose en torno al 95% durante la madrugada. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 64% a las 11 de la mañana y estabilizándose en torno al 58% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte con velocidades que oscilarán entre los 2 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 18:00. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, especialmente cuando las temperaturas alcancen su máximo de 25 grados a las 16:00.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Poio podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, aunque sigue siendo muy baja. Esto se traduce en un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar del entorno natural que ofrece la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.