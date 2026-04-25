El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pazos de Borbén según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de abril de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 11 grados a media mañana.
Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un ligero aumento en la nubosidad, aunque se mantendrá en su mayoría poco nuboso. La humedad relativa comenzará alta, en torno al 100% en las primeras horas, pero irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en un 44% hacia la tarde.
El viento será otro factor a considerar hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 4 y 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 34 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de la jornada, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones generales no apuntan a eventos significativos.
La puesta de sol se producirá a las 21:26, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, especialmente con el cielo despejado que se anticipa. La temperatura al caer la noche descenderá a unos 10 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.
En resumen, el día en Pazos de Borbén se perfila como ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos esta jornada primaveral para disfrutar de la naturaleza y el aire libre en esta hermosa localidad gallega.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.
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