El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 18 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 92% a las 5 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura al inicio del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que se acerque la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tener precaución con los objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de un día sin interrupciones, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, pero se mantendrán agradables, rondando los 16 grados hacia las 8 de la tarde. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se producirá a las 21:28, ofreciendo una vista espectacular para quienes se encuentren en la costa.

En resumen, el tiempo en Oia para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la jornada. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

El 25 de abril de 2026, Tomiño disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos claros que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la madrugada, antes de comenzar a ascender de nuevo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.