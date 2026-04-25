El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Rosal según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de abril de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas de la mañana.
A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (90%), irá disminuyendo gradualmente, situándose en torno al 60% durante las horas más cálidas. Esto generará un ambiente más seco y cómodo para actividades al aire libre.
El viento será un factor notable a lo largo del día. Desde la mañana, se registrarán vientos provenientes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Sin embargo, por la tarde, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h desde el noroeste. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable ante el calor, especialmente en las horas más cálidas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no hay expectativas de lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de la naturaleza o realizar eventos al aire libre.
A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado.
En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.
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