El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo en torno a las 10:00 horas, donde se registrarán 10 grados, antes de comenzar a ascender.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 24 grados a las 14:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La tarde se mantendrá cálida, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 24 a 25 grados hasta las 17:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde y entrada la noche, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 21 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, alcanzando un 42% hacia las 14:00 horas, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región sin inconvenientes.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo o disfrutando de un café en una terraza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.