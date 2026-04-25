El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 53% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que la jornada sea cómoda para los residentes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 3 y 36 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras. Los vientos del norte también pueden traer consigo un ligero aumento en la sensación de frescura, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:28. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje natural de O Grove en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo de hoy en O Grove se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 22 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 22 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Meaño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la madrugada y la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 13 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.