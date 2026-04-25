El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 87% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad se estabilizará en torno al 64% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Nigrán podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para pasear por la playa o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipa que estas afecten la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en la naturaleza.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.