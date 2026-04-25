El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 23 grados en su punto máximo, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, alcanzando un 95% al amanecer, pero irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 45% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. A medida que el día progrese, se prevé que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de la jornada, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión con amigos en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá alrededor de las 21:27. La noche se presentará tranquila, con temperaturas frescas y un ambiente sereno, ideal para relajarse después de un día soleado.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo en torno a las 10:00 horas, donde se registrarán 10 grados, antes de comenzar a ascender.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se presenta en Vigo con condiciones meteorológicas mayormente favorables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, manteniendo un ambiente despejado hasta el mediodía, cuando la temperatura alcanzará los 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.