El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El 25 de abril de 2026, Moraña se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia las 10 de la mañana.

El viento soplará desde el norte a una velocidad de entre 5 y 8 km/h, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el sol se eleve en el cielo, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 4 de la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con un cielo despejado, hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, la humedad comenzará a disminuir, bajando a niveles más cómodos, alrededor del 45% hacia las 2 de la tarde. Sin embargo, se prevé que la humedad aumente nuevamente hacia la noche, alcanzando el 79% a las 11 de la noche. Esto podría generar una sensación de bochorno al caer la tarde, aunque las temperaturas comenzarán a descender gradualmente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco.

Hacia la tarde, el viento aumentará en intensidad, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura. Las rachas de viento podrían llegar a ser más intensas, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h.

En resumen, el 25 de abril de 2026, Moraña disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin lluvias. Es un día perfecto para salir y disfrutar del aire libre, ya sea paseando, haciendo deporte o simplemente relajándose bajo el sol.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera tendencia a descender en las horas más tempranas.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la noche, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 9 grados a las 08:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba, alcanzando los 11 grados a las 03:00 y 14 grados a las 10:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.