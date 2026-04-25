El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 15 grados hacia el mediodía, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que la sensación térmica sea bastante cálida, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Mondariz que se mantengan hidratados y utilicen protección solar si planean estar al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas hacia el final de la jornada. Sin embargo, estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La brisa será suave, con vientos predominantes del noreste, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más cálidas.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 99% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 39% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la humedad no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más soportable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. La tranquilidad del tiempo se verá reflejada en la actividad diaria de la localidad, permitiendo que tanto residentes como turistas disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 18 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:26. En resumen, Mondariz disfrutará de un día espléndido, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.