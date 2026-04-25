El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 23 grados, especialmente durante las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, alcanzando el 100% hasta aproximadamente las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 54% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, a pesar de las temperaturas en aumento.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando su máxima velocidad hacia las 2 de la tarde. Este viento moderado puede ofrecer un alivio ante el calor, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones en Moaña durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto a los paseantes como a los deportistas que deseen disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:27. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el entorno natural que ofrece esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso y despejado.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se presenta en Vigo con condiciones meteorológicas mayormente favorables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, manteniendo un ambiente despejado hasta el mediodía, cuando la temperatura alcanzará los 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.