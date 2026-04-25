El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C a las 10°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se espera un agradable 24°C. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que comenzará en un 88% por la mañana y descenderá a un 42% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más confortable.

El viento será un factor notable durante el día, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas más cálidas. En las primeras horas, la velocidad del viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, especialmente entre las 16:00 y las 18:00 horas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Sin embargo, se prevé un leve aumento en la nubosidad hacia la tarde, con la aparición de nubes altas, aunque no se anticipan lluvias. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que sugiere un día tranquilo en términos meteorológicos.

Por la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:28 horas. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 16°C, manteniendo un ambiente fresco y agradable para las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, no debería resultar incómodo. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza y el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera tendencia a descender en las horas más tempranas.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 22 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.