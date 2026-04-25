El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Meaño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la madrugada y la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 13 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 12 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la sensación de calor sea más notable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Meaño podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar las condiciones favorables que la naturaleza ofrece.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 22 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia las 04:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 22 grados a media tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.