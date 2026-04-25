El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. La humedad relativa, que en las primeras horas del día se situará en un 89%, irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 51% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas en la tarde, especialmente entre las 18:00 y 21:00 horas. Sin embargo, estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección este y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar la sensación de calor, especialmente en las horas pico.

La puesta de sol se producirá a las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, con un cielo que, aunque se mantenga despejado, podría mostrar algunos matices de color debido a las nubes altas que se prevén. En resumen, el día de hoy en Marín se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.