El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Lalín se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten intervalos nubosos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y bajando hasta los 6 grados en las primeras horas del día.

A partir de las 10 de la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 12 grados, y se mantendrá en torno a los 15 grados durante la tarde. El termómetro podría llegar a marcar hasta 22 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 3 y las 5 de la tarde, lo que sugiere un día agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 97%, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero se espera que el tiempo se sienta más cálido a medida que la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h en la tarde. Las rachas más fuertes se sentirán entre las 5 y las 6 de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que los residentes de Lalín podrán disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, se anticipa un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia el final de la tarde, aunque las posibilidades siguen siendo bajas.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será mayormente despejado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche, pero en general, será un día propicio para salir y disfrutar del entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados entre las 02:00 y las 04:00, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se podrán observar algunas nubes altas a lo largo de la jornada. La temperatura oscilará entre los 8 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 12 grados, descendiendo a 9 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 23 grados hacia las 16:00 horas.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y 9°C en las primeras horas, alcanzando un máximo de 23°C durante la tarde. Esta variación térmica sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.