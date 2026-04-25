El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 22 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 87% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 48% por la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más agradable, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A partir de la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Los amantes de los deportes acuáticos y actividades al aire libre deben estar atentos a estas rachas, ya que podrían influir en la navegación y otras actividades relacionadas con el mar.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de la naturaleza, pasear por las playas o realizar excursiones en la isla.

El orto se producirá a las 07:38 y el ocaso será a las 21:29, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, A Illa de Arousa se presenta como un destino ideal para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 22 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.