El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 94% a las 08:00, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, garantiza un día seco, ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán rachas de hasta 17 km/h, aumentando a 20 km/h en la tarde. Hacia la noche, el viento se moderará, con velocidades de alrededor de 10 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, se espera que el cielo comience a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. Las temperaturas comenzarán a descender lentamente hacia la noche, alcanzando los 16 grados a las 22:00. La puesta de sol se producirá a las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. No se prevén lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Es un día ideal para explorar la belleza natural de la región, realizar deportes o simplemente relajarse en un parque. Recuerda llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta durante las horas centrales del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 18 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

El 25 de abril de 2026, Tomiño disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos claros que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la madrugada, antes de comenzar a ascender de nuevo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.