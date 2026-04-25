El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla dará paso a un cielo despejado que se mantendrá durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 87% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 64% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, la sensación de calor podría ser moderada debido a la humedad presente en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste y luego al oeste, alcanzando rachas de hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los habitantes de Gondomar disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que se tomen precauciones ante la posibilidad de un aumento en la intensidad del viento durante la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:27 horas. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Gondomar.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.