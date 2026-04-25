El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados entre las 02:00 y las 04:00, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 19 grados a las 13:00. Durante la tarde, se prevé que la temperatura llegue a un máximo de 22 grados entre las 15:00 y las 16:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 22:00.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 93% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente hasta un 54% a las 13:00. Este descenso en la humedad podría contribuir a una sensación de mayor confort a medida que las temperaturas aumentan. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un ligero aumento en la humedad, alcanzando un 80% a las 22:00, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque se mantiene en un 25% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que, aunque hay una posibilidad, es poco probable que se materialicen.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 18 km/h durante la mañana, aumentando a 36 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. En resumen, Forcarei disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar del aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se podrán observar algunas nubes altas a lo largo de la jornada. La temperatura oscilará entre los 8 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 12 grados, descendiendo a 9 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 23 grados hacia las 16:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.