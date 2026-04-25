El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 17:00 horas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 44% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo. A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 6 y 34 km/h, siendo más intenso durante las horas centrales del día. Esta brisa fresca será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades que dependan del tiempo.

Por la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:27 horas. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará nuevamente, pero sin llegar a niveles críticos.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura. La ausencia de precipitaciones y tormentas permitirá que los habitantes aprovechen al máximo este día primaveral.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la noche, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 9 grados a las 08:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba, alcanzando los 11 grados a las 03:00 y 14 grados a las 10:00.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Pontecesures se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la madrugada y la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se podrán observar algunas nubes altas a lo largo de la jornada. La temperatura oscilará entre los 8 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 12 grados, descendiendo a 9 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 23 grados hacia las 16:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.