El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la noche, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 9 grados a las 08:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba, alcanzando los 11 grados a las 03:00 y 14 grados a las 10:00.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, con un 87% a medianoche, pero irá disminuyendo a lo largo de la jornada, llegando a un 72% a las 10:00. Esto podría generar una sensación de frescor en la mañana, aunque se espera que el tiempo se torne más agradable conforme el sol se eleva en el cielo.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 14:00, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un leve aumento en la probabilidad de tormenta en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque se mantiene en un 15%, lo que sugiere que es poco probable que se produzcan lluvias significativas.

La tarde será cálida, con temperaturas alcanzando hasta 24 grados a las 16:00 y 17:00, lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 20:00 y cerrando el día en torno a los 15 grados a las 23:00.

En resumen, Cuntis disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles ráfagas de viento y a la ligera posibilidad de tormentas en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor.

El 25 de abril de 2026, Moraña se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia las 10 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.