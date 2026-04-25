El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 3 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 86% al amanecer, pero se espera que disminuya gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 64% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cálido y agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Durante la mañana, se prevén ráfagas de hasta 32 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que avance el día, el viento se mantendrá constante, aunque con ráfagas que podrían alcanzar los 39 km/h en la tarde, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipa que esto afecte la claridad del día. La puesta de sol se producirá a las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en Catoira, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y un viento que aportará frescura.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Pontecesures se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la madrugada y la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados a las 02:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados a las 03:00 y 04:00 horas, antes de comenzar a recuperarse.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.