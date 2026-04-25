El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, A Cañiza se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 87% al amanecer y disminuyendo gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será fresca, el calor se sentirá más intensamente a medida que el día avance. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. Sin embargo, es recomendable tener precaución si se realizan actividades que puedan verse afectadas por el viento.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 30% de tormentas, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general, ya que las condiciones seguirán siendo mayormente favorables. La probabilidad de lluvia es baja, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados y temperaturas agradables que invitan a salir y disfrutar del entorno. Es un momento perfecto para realizar actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. A medida que se acerque la tarde, es recomendable estar atentos a las ráfagas de viento, pero en general, el tiempo será propicio para disfrutar de un día espléndido.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 15 grados hacia el mediodía, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la madrugada, la temperatura se mantendrá baja, rondando los 12 grados , y se espera que descienda a 9 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor notable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.