El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso y despejado.

Las temperaturas durante la mañana se mantendrán estables, rondando los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados hacia las 4:00 a.m. y 5:00 a.m. A partir de las 9:00 a.m., se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15 grados a las 10:00 a.m. y subiendo hasta los 18 grados a mediodía. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 3:00 p.m. y 4:00 p.m.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, con valores que rondan el 88% al inicio del día, disminuyendo gradualmente a medida que la temperatura aumenta. Para la tarde, se espera que la humedad baje a un 60% en las horas más cálidas, lo que proporcionará un ambiente más cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h durante la mañana. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde, especialmente en las horas cercanas a la puesta del sol. Esto podría generar un ambiente fresco, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre o excursiones en la naturaleza. La puesta de sol se producirá a las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día agradable en Cangas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 23 grados, especialmente durante las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se presenta en Vigo con condiciones meteorológicas mayormente favorables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, manteniendo un ambiente despejado hasta el mediodía, cuando la temperatura alcanzará los 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.