El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 22 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% por la tarde. Esto indica que, aunque la atmósfera será algo húmeda en las primeras horas, la sensación térmica será más confortable a medida que la temperatura aumente y la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h durante la mañana y alcanzando ráfagas más intensas en la tarde, especialmente entre las 14:00 y 15:00 horas, donde se registrarán vientos de hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos por la costa o actividades en los parques de la localidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 16 grados a las 23:00 horas, con un ambiente fresco que invitará a disfrutar de una velada tranquila.

El orto se producirá a las 07:38 y el ocaso será a las 21:28, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Cambados disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.