El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (88%), irá disminuyendo gradualmente, situándose en torno al 40% por la tarde. Esto generará un ambiente más seco y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en las horas más cálidas. La dirección del viento, predominantemente del norte y noreste, contribuirá a mantener el cielo despejado y a evitar la formación de nubes que pudieran alterar la estabilidad del tiempo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, se ha registrado una ligera probabilidad de tormenta en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque esta es mínima, con un 5% de probabilidad, lo que sugiere que las condiciones climáticas se mantendrán favorables.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:27. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hará de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares en Caldas de Reis.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 3 de la tarde.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la noche, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 9 grados a las 08:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba, alcanzando los 11 grados a las 03:00 y 14 grados a las 10:00.

El 25 de abril de 2026, Moraña se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia las 10 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.