El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales. Este incremento será acompañado por un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes altas hacia la tarde, especialmente entre las 18:00 y 21:00 horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que garantiza un día seco y propicio para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Durante la mañana, la brisa será suave, aumentando ligeramente en intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h. Esta combinación de viento y temperaturas agradables hará que la sensación térmica se mantenga confortable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La puesta de sol se producirá a las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder, especialmente con el cielo despejado que se anticipa.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Aprovecha esta jornada primaveral para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso y despejado.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 23 grados, especialmente durante las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia las 04:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 22 grados a media tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.