El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera tendencia a descender en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se mantendrá el cielo despejado hasta el mediodía, momento en el que la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 24 grados . La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa, que se sitúa en torno al 41% en las horas centrales del día, contribuirá a un ambiente cómodo.

Durante la tarde, se prevé que el cielo continúe mayormente despejado, aunque se espera un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde-noche, con la aparición de nubes altas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo.

El viento será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la tarde. Se espera que sople del norte con una velocidad que alcanzará hasta los 36 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

En la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:27. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 16 grados , con una humedad relativa que aumentará a medida que avance la noche, alcanzando un 77% hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin previsión de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda tener en cuenta el viento, que puede ser un poco fuerte en las horas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C a las 10°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

El 25 de abril de 2026, Moraña se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia las 10 de la mañana.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.