El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 19 grados, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 64% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. A medida que se acerque la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes de Baiona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, gracias a la ausencia de niebla o bruma, lo que permitirá disfrutar de las hermosas vistas que ofrece la costa gallega.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 21:27, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer. En resumen, el tiempo de hoy en Baiona se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla dará paso a un cielo despejado que se mantendrá durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 18 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.