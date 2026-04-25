El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 95%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 44% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre los 6 y 20 km/h. Las rachas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en los árboles y otros elementos del entorno. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente. Se espera que la temperatura mínima alcance los 11 grados durante la noche, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para quienes deseen salir a disfrutar de la tranquilidad de la noche.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. No se prevén lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un día soleado y cálido.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la madrugada, la temperatura se mantendrá baja, rondando los 12 grados , y se espera que descienda a 9 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor notable.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la tarde. Durante las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, aunque se prevé la presencia de bruma y niebla en los periodos más tempranos, especialmente entre las 2:00 y las 7:00, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance el día, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza.

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 14 grados a media mañana, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.