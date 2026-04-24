El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

Hoy, 24 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un panorama mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avanza la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, aunque se prevé que hacia la tarde se produzcan algunos claros, especialmente en las horas centrales.

La temperatura se mantendrá relativamente suave, comenzando en torno a los 14 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 19 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que el día avance, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final de la jornada. Esta variación térmica es típica para esta época del año, donde las temperaturas comienzan a mostrar un ligero aumento en comparación con los meses anteriores.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 68% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que los registros indican que no habrá lluvias a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

El amanecer se producirá a las 07:39 y el ocaso será a las 21:27, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las temperaturas se mantengan agradables, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas suaves y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y el viento moderado.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.