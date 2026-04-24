El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

Hoy, 24 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se presenta con un panorama mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, donde se espera que el cielo se mantenga nuboso, pero con algunos momentos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 20 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los números. Esto es especialmente notable en las primeras horas, cuando la humedad alcanzará el 89%, lo que podría hacer que la mañana se sienta más fría.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance el día, el viento se tornará más variable, con algunas ráfagas provenientes del oeste y noroeste hacia la tarde y la noche.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día. Sin embargo, hay un leve riesgo de lluvias ligeras en la tarde, con una probabilidad de 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto significa que, aunque el cielo estará mayormente cubierto, es poco probable que los vilagarcianos necesiten paraguas.

La puesta de sol se producirá a las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque pueda estar enmarcado por un cielo nublado, puede resultar en un atardecer interesante. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán, y se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y fresca.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo nublado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.